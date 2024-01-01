Pakistan rupisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile PKR → ILS çevirin

1.000 pkr
13,00 ils

1.00000 PKR = 0.01300 ILS

17:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855261.076189.33221.451711.653120.9478918.3592
1 GBP1.1692411.25825104.4531.697441.932941.1083121.4669
1 USD0.929250.794755183.01481.349051.536220.8808517.0609
1 INR0.01119420.009573650.01204610.01625070.01850530.01061080.205516

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Pakistan rupisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 PKR0.01300 ILS
5 PKR0.06500 ILS
10 PKR0.13000 ILS
20 PKR0.25999 ILS
50 PKR0.64998 ILS
100 PKR1.29996 ILS
250 PKR3.24990 ILS
500 PKR6.49980 ILS
1000 PKR12.99960 ILS
2000 PKR25.99920 ILS
5000 PKR64.99800 ILS
10000 PKR129.99600 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Pakistan Rupisi
1 ILS76.92540 PKR
5 ILS384.62700 PKR
10 ILS769.25400 PKR
20 ILS1538.50800 PKR
50 ILS3846.27000 PKR
100 ILS7692.54000 PKR
250 ILS19231.35000 PKR
500 ILS38462.70000 PKR
1000 ILS76925.40000 PKR
2000 ILS153850.80000 PKR
5000 ILS384627.00000 PKR
10000 ILS769254.00000 PKR