20 пакистанских рупий в новые израильские шекели

Сконвертируйте PKR в ILS по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = ₪0,01349 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 PKR в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01370,0137
Низкий0,01340,0130
В среднем0,01350,0134
Изменение-0.34%-0.26%
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Соотношение 1 PKR к ILS

За последние 30 дней максимальный курс PKR к ILS составил 0,0137, а минимальный — 0,0134. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0135. Изменение курса PKR к ILS в процентном соотношении составило -0.34.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к ILS составил 0,0137, а минимальный — 0,0130. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0134. Изменение курса PKR к ILS в процентном соотношении составило -0.26.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Израильский новый шекель
1 PKR0,01349 ILS
5 PKR0,06746 ILS
10 PKR0,13492 ILS
20 PKR0,26984 ILS
50 PKR0,67461 ILS
100 PKR1,34922 ILS
250 PKR3,37305 ILS
500 PKR6,74610 ILS
1000 PKR13,49220 ILS
2000 PKR26,98440 ILS
5000 PKR67,46100 ILS
10000 PKR134,92200 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Пакистанская рупия
1 ILS74,11700 PKR
5 ILS370,58500 PKR
10 ILS741,17000 PKR
20 ILS1 482,34000 PKR
50 ILS3 705,85000 PKR
100 ILS7 411,70000 PKR
250 ILS18 529,25000 PKR
500 ILS37 058,50000 PKR
1000 ILS74 117,00000 PKR
2000 ILS148 234,00000 PKR
5000 ILS370 585,00000 PKR
10000 ILS741 170,00000 PKR