5 израильских новых шекелей в пакистанские рупии

Сконвертируйте ILS в PKR по реальному обменному курсу

5 ils
381,49 pkr

₪1,000 ILS = ₨76,30 PKR

Среднерыночный курс в 16:02
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1 ILS в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий77,541177,5411
Низкий73,969173,2811
В среднем75,382675,0780
Изменить1.71%3.24%
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Соотношение 1 ILS к PKR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к PKR составил 77,5411, а минимальный — 73,9691. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 75,3826. Изменение курса ILS к PKR в процентном соотношении составило 1.71.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к PKR составил 77,5411, а минимальный — 73,2811. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 75,0780. Изменение курса ILS к PKR в процентном соотношении составило 3.24.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1391,4941,6270,96719,54
1 GBP1,18711,292108,1611,7741,9311,14823,19
1 USD0,9180,774183,7061,3731,4940,88817,947
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Пакистанская рупия
1 ILS76,29730 PKR
5 ILS381,48650 PKR
10 ILS762,97300 PKR
20 ILS1 525,94600 PKR
50 ILS3 814,86500 PKR
100 ILS7 629,73000 PKR
250 ILS19 074,32500 PKR
500 ILS38 148,65000 PKR
1000 ILS76 297,30000 PKR
2000 ILS152 594,60000 PKR
5000 ILS381 486,50000 PKR
10000 ILS762 973,00000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Израильский новый шекель
1 PKR0,01311 ILS
5 PKR0,06553 ILS
10 PKR0,13107 ILS
20 PKR0,26213 ILS
50 PKR0,65533 ILS
100 PKR1,31066 ILS
250 PKR3,27665 ILS
500 PKR6,55330 ILS
1000 PKR13,10660 ILS
2000 PKR26,21320 ILS
5000 PKR65,53300 ILS
10000 PKR131,06600 ILS