Пакистанские рупии в конвертируемые марки боснии и герцеговины

Сконвертируйте PKR в BAM по реальному обменному курсу

1000 pkr
6.09 bam

1.00000 PKR = 0.00609 BAM

Среднерыночный курс в 4:2 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса PKR к BAM

1 мин. назад 1 PKR → 0 BAM
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.074789.12761.457721.678040.958518.5331
1GBP1.1619811.2488103.5661.693871.949881.1137621.5354
1USD0.93050.800769182.93251.35641.56140.891917.2449
1INR0.01121990.009655670.01205810.01635550.01882740.01075450.207939

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в конвертируемые марки боснии и герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for пакистанская рупия

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Пакистанская рупия / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 PKR0.00609 BAM
5 PKR0.03045 BAM
10 PKR0.06089 BAM
20 PKR0.12179 BAM
50 PKR0.30447 BAM
100 PKR0.60894 BAM
250 PKR1.52236 BAM
500 PKR3.04472 BAM
1000 PKR6.08945 BAM
2000 PKR12.17890 BAM
5000 PKR30.44725 BAM
10000 PKR60.89450 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Пакистанская рупия
1 BAM164.21800 PKR
5 BAM821.09000 PKR
10 BAM1642.18000 PKR
20 BAM3284.36000 PKR
50 BAM8210.90000 PKR
100 BAM16421.80000 PKR
250 BAM41054.50000 PKR
500 BAM82109.00000 PKR
1000 BAM164218.00000 PKR
2000 BAM328436.00000 PKR
5000 BAM821090.00000 PKR
10000 BAM1642180.00000 PKR