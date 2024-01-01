Pakistan rupisinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile PKR → BAM çevirin

1.000 pkr
6,52 bam

1.00000 PKR = 0.00652 BAM

17:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.9294583.01440.7947553.672851.349253.7503530.7373
1 EUR1.07595189.31930.85513.95181.451734.0351933.0718
1 INR0.01204610.011195810.00957370.04424350.01625320.04517710.370265
1 GBP1.258251.16945104.45314.621361.697694.7188838.6752

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 PKR0.00652 BAM
5 PKR0.03258 BAM
10 PKR0.06516 BAM
20 PKR0.13033 BAM
50 PKR0.32581 BAM
100 PKR0.65163 BAM
250 PKR1.62907 BAM
500 PKR3.25814 BAM
1000 PKR6.51629 BAM
2000 PKR13.03258 BAM
5000 PKR32.58145 BAM
10000 PKR65.16290 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Pakistan Rupisi
1 BAM153.46200 PKR
5 BAM767.31000 PKR
10 BAM1534.62000 PKR
20 BAM3069.24000 PKR
50 BAM7673.10000 PKR
100 BAM15346.20000 PKR
250 BAM38365.50000 PKR
500 BAM76731.00000 PKR
1000 BAM153462.00000 PKR
2000 BAM306924.00000 PKR
5000 BAM767310.00000 PKR
10000 BAM1534620.00000 PKR