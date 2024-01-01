bin Pakistan rupisinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile PKR → BAM çevirin

1,000₨ PKR = 0,006674KM BAM

09:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → BAM çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BAM
1 PKR → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00670,0067
Düşük0,00640,0063
Ortalama0,00650,0064
Değişim3.06%5.82%
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1 PKR → BAM istatistikleri

PKR → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0067, en düşük 0,0064 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0065 oldu. PKR → BAM kurundaki değişiklik 3.06 değerindeydi.

PKR → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0067, en düşük 0,0063 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0064 oldu. PKR → BAM kurundaki değişiklik 5.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - BAM tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,3990,7933,6731,413,75434,505
1 EUR1,054188,9860,8363,8731,4873,95836,38
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2611,196106,45614,6331,7794,73543,523

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 PKR0,00667 BAM
5 PKR0,03337 BAM
10 PKR0,06674 BAM
20 PKR0,13348 BAM
50 PKR0,33369 BAM
100 PKR0,66739 BAM
250 PKR1,66847 BAM
500 PKR3,33693 BAM
1000 PKR6,67386 BAM
2000 PKR13,34772 BAM
5000 PKR33,36930 BAM
10000 PKR66,73860 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Pakistan Rupisi
1 BAM149,83800 PKR
5 BAM749,19000 PKR
10 BAM1.498,38000 PKR
20 BAM2.996,76000 PKR
50 BAM7.491,90000 PKR
100 BAM14.983,80000 PKR
250 BAM37.459,50000 PKR
500 BAM74.919,00000 PKR
1000 BAM149.838,00000 PKR
2000 BAM299.676,00000 PKR
5000 BAM749.190,00000 PKR
10000 BAM1.498.380,00000 PKR