500 пакистанских рупий в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте PKR в BAM по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = KM0,006565 BAM

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PKR к BAM

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BAM
1 PKR в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00660,0066
Низкий0,00640,0063
В среднем0,00650,0064
Изменение2.05%2.37%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PKR к BAM

За последние 30 дней максимальный курс PKR к BAM составил 0,0066, а минимальный — 0,0064. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0065. Изменение курса PKR к BAM в процентном соотношении составило 2.05.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к BAM составил 0,0066, а минимальный — 0,0063. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0064. Изменение курса PKR к BAM в процентном соотношении составило 2.37.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PKR к BAM

Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 PKR0,00656 BAM
5 PKR0,03282 BAM
10 PKR0,06565 BAM
20 PKR0,13129 BAM
50 PKR0,32823 BAM
100 PKR0,65647 BAM
250 PKR1,64117 BAM
500 PKR3,28234 BAM
1000 PKR6,56467 BAM
2000 PKR13,12934 BAM
5000 PKR32,82335 BAM
10000 PKR65,64670 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Пакистанская рупия
1 BAM152,33100 PKR
5 BAM761,65500 PKR
10 BAM1 523,31000 PKR
20 BAM3 046,62000 PKR
50 BAM7 616,55000 PKR
100 BAM15 233,10000 PKR
250 BAM38 082,75000 PKR
500 BAM76 165,50000 PKR
1000 BAM152 331,00000 PKR
2000 BAM304 662,00000 PKR
5000 BAM761 655,00000 PKR
10000 BAM1 523 310,00000 PKR