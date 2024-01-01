5 000 дирхамов ОАЭ в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте AED в GBP по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = £0,2107 GBP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к GBP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GBP
1 AED в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21130,2136
Низкий0,20830,2028
В среднем0,20960,2080
Изменение1.09%-1.33%
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Соотношение 1 AED к GBP

За последние 30 дней максимальный курс AED к GBP составил 0,2113, а минимальный — 0,2083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2096. Изменение курса AED к GBP в процентном соотношении составило 1.09.

За последние 90 дней максимальный курс AED к GBP составил 0,2136, а минимальный — 0,2028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2080. Изменение курса AED к GBP в процентном соотношении составило -1.33.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Британский фунт стерлингов
1 AED0,21073 GBP
5 AED1,05367 GBP
10 AED2,10733 GBP
20 AED4,21466 GBP
50 AED10,53665 GBP
100 AED21,07330 GBP
250 AED52,68325 GBP
500 AED105,36650 GBP
1000 AED210,73300 GBP
2000 AED421,46600 GBP
5000 AED1 053,66500 GBP
10000 AED2 107,33000 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Дирхам ОАЭ
1 GBP4,74533 AED
5 GBP23,72665 AED
10 GBP47,45330 AED
20 GBP94,90660 AED
50 GBP237,26650 AED
100 GBP474,53300 AED
250 GBP1 186,33250 AED
500 GBP2 372,66500 AED
1000 GBP4 745,33000 AED
2000 GBP9 490,66000 AED
5000 GBP23 726,65000 AED
10000 GBP47 453,30000 AED