Дирхамы ОАЭ в джерсийские фунты

Сконвертируйте AED в JEP по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = £0,2107 JEP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к JEP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JEP
1 AED в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21130,2136
Низкий0,20830,2028
В среднем0,20960,2080
Изменение1.10%-1.33%
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Соотношение 1 AED к JEP

За последние 30 дней максимальный курс AED к JEP составил 0,2113, а минимальный — 0,2083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2096. Изменение курса AED к JEP в процентном соотношении составило 1.10.

За последние 90 дней максимальный курс AED к JEP составил 0,2136, а минимальный — 0,2028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2080. Изменение курса AED к JEP в процентном соотношении составило -1.33.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Фунт Джерси
1 AED0,21074 JEP
5 AED1,05371 JEP
10 AED2,10742 JEP
20 AED4,21484 JEP
50 AED10,53710 JEP
100 AED21,07420 JEP
250 AED52,68550 JEP
500 AED105,37100 JEP
1000 AED210,74200 JEP
2000 AED421,48400 JEP
5000 AED1 053,71000 JEP
10000 AED2 107,42000 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Дирхам ОАЭ
1 JEP4,74515 AED
5 JEP23,72575 AED
10 JEP47,45150 AED
20 JEP94,90300 AED
50 JEP237,25750 AED
100 JEP474,51500 AED
250 JEP1 186,28750 AED
500 JEP2 372,57500 AED
1000 JEP4 745,15000 AED
2000 JEP9 490,30000 AED
5000 JEP23 725,75000 AED
10000 JEP47 451,50000 AED