250 фунтов Джерси в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте JEP в AED по реальному обменному курсу

250 jep
1 185,78 aed

£1,000 JEP = د.إ4,743 AED

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,77844,7784
Низкий4,63554,5362
В среднем4,69354,6583
Изменить1.52%4.40%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к AED

За последние 30 дней максимальный курс JEP к AED составил 4,7784, а минимальный — 4,6355. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,6935. Изменение курса JEP к AED в процентном соотношении составило 1.52.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к AED составил 4,7784, а минимальный — 4,5362. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,6583. Изменение курса JEP к AED в процентном соотношении составило 4.40.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Дирхам ОАЭ
1 JEP4,74312 AED
5 JEP23,71560 AED
10 JEP47,43120 AED
20 JEP94,86240 AED
50 JEP237,15600 AED
100 JEP474,31200 AED
250 JEP1 185,78000 AED
500 JEP2 371,56000 AED
1000 JEP4 743,12000 AED
2000 JEP9 486,24000 AED
5000 JEP23 715,60000 AED
10000 JEP47 431,20000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Фунт Джерси
1 AED0,21083 JEP
5 AED1,05416 JEP
10 AED2,10831 JEP
20 AED4,21662 JEP
50 AED10,54155 JEP
100 AED21,08310 JEP
250 AED52,70775 JEP
500 AED105,41550 JEP
1000 AED210,83100 JEP
2000 AED421,66200 JEP
5000 AED1 054,15500 JEP
10000 AED2 108,31000 JEP