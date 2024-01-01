Дирхамы ОАЭ в угандийские шиллинги

Сконвертируйте AED в UGX по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = Ush996,4 UGX

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к UGX

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UGX
1 AED в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 001,65001 015,8000
Низкий996,3220996,3220
В среднем997,94331 005,5608
Изменение-0.25%-1.80%
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Соотношение 1 AED к UGX

За последние 30 дней максимальный курс AED к UGX составил 1 001,6500, а минимальный — 996,3220. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 997,9433. Изменение курса AED к UGX в процентном соотношении составило -0.25.

За последние 90 дней максимальный курс AED к UGX составил 1 015,8000, а минимальный — 996,3220. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 005,5608. Изменение курса AED к UGX в процентном соотношении составило -1.80.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

AED в USD

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AED в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Угандийский шиллинг
1 AED996,43300 UGX
5 AED4 982,16500 UGX
10 AED9 964,33000 UGX
20 AED19 928,66000 UGX
50 AED49 821,65000 UGX
100 AED99 643,30000 UGX
250 AED249 108,25000 UGX
500 AED498 216,50000 UGX
1000 AED996 433,00000 UGX
2000 AED1 992 866,00000 UGX
5000 AED4 982 165,00000 UGX
10000 AED9 964 330,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Дирхам ОАЭ
1 UGX0,00100 AED
5 UGX0,00502 AED
10 UGX0,01004 AED
20 UGX0,02007 AED
50 UGX0,05018 AED
100 UGX0,10036 AED
250 UGX0,25090 AED
500 UGX0,50179 AED
1000 UGX1,00358 AED
2000 UGX2,00716 AED
5000 UGX5,01790 AED
10000 UGX10,03580 AED