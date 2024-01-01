5 000 угандийских шиллингов в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте UGX в AED по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = د.إ0,001004 AED

Среднерыночный курс в 05:06
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UGX к AED

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

AED
1 UGX в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00100,0010
Низкий0,00100,0010
В среднем0,00100,0010
Изменение0.21%1.85%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UGX к AED

За последние 30 дней максимальный курс UGX к AED составил 0,0010, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0010. Изменение курса UGX к AED в процентном соотношении составило 0.21.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к AED составил 0,0010, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0010. Изменение курса UGX к AED в процентном соотношении составило 1.85.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UGX к AED

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5160,9331,3280,77484,3861 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6481 118,110,918
1 EUR1,0721,62511,4230,8390,4191 816,751,492
1 SGD0,7531,1420,70310,58363,5241 276,361,048

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Дирхам ОАЭ
1 UGX0,00100 AED
5 UGX0,00502 AED
10 UGX0,01004 AED
20 UGX0,02007 AED
50 UGX0,05018 AED
100 UGX0,10035 AED
250 UGX0,25089 AED
500 UGX0,50177 AED
1000 UGX1,00354 AED
2000 UGX2,00708 AED
5000 UGX5,01770 AED
10000 UGX10,03540 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Угандийский шиллинг
1 AED996,47700 UGX
5 AED4 982,38500 UGX
10 AED9 964,77000 UGX
20 AED19 929,54000 UGX
50 AED49 823,85000 UGX
100 AED99 647,70000 UGX
250 AED249 119,25000 UGX
500 AED498 238,50000 UGX
1000 AED996 477,00000 UGX
2000 AED1 992 954,00000 UGX
5000 AED4 982 385,00000 UGX
10000 AED9 964 770,00000 UGX