История обменного курса дирхам ОАЭ–угандийские шиллинги

Обменный курс дирхама ОАЭ/угандийские шиллинги сейчас составляет 996,433, отражая изменение в размере -0.146% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.003% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1 004,770, и минимумом, равным 995,513, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.532%.