Дирхамы ОАЭ в намибийские доллары

Сконвертируйте AED в NAD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = $4,787 NAD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к NAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NAD
1 AED в NADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,84374,9847
Низкий4,71164,6563
В среднем4,78944,8052
Изменение0.33%-3.96%
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Соотношение 1 AED к NAD

За последние 30 дней максимальный курс AED к NAD составил 4,8437, а минимальный — 4,7116. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,7894. Изменение курса AED к NAD в процентном соотношении составило 0.33.

За последние 90 дней максимальный курс AED к NAD составил 4,9847, а минимальный — 4,6563. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,8052. Изменение курса AED к NAD в процентном соотношении составило -3.96.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Намибийский доллар
1 AED4,78718 NAD
5 AED23,93590 NAD
10 AED47,87180 NAD
20 AED95,74360 NAD
50 AED239,35900 NAD
100 AED478,71800 NAD
250 AED1 196,79500 NAD
500 AED2 393,59000 NAD
1000 AED4 787,18000 NAD
2000 AED9 574,36000 NAD
5000 AED23 935,90000 NAD
10000 AED47 871,80000 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Дирхам ОАЭ
1 NAD0,20889 AED
5 NAD1,04446 AED
10 NAD2,08891 AED
20 NAD4,17782 AED
50 NAD10,44455 AED
100 NAD20,88910 AED
250 NAD52,22275 AED
500 NAD104,44550 AED
1000 NAD208,89100 AED
2000 NAD417,78200 AED
5000 NAD1 044,45500 AED
10000 NAD2 088,91000 AED