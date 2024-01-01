1 тысяча намибийских долларов в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте NAD в AED по реальному обменному курсу

1 000 nad
200,94 aed

$1,000 NAD = د.إ0,2009 AED

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,20460,2048
Низкий0,19750,1910
В среднем0,20230,1995
Изменить-1.66%4.78%
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Соотношение 1 NAD к AED

За последние 30 дней максимальный курс NAD к AED составил 0,2046, а минимальный — 0,1975. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2023. Изменение курса NAD к AED в процентном соотношении составило -1.66.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к AED составил 0,2048, а минимальный — 0,1910. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1995. Изменение курса NAD к AED в процентном соотношении составило 4.78.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

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NAD в EUR

NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Дирхам ОАЭ
1 NAD0,20094 AED
5 NAD1,00471 AED
10 NAD2,00941 AED
20 NAD4,01882 AED
50 NAD10,04705 AED
100 NAD20,09410 AED
250 NAD50,23525 AED
500 NAD100,47050 AED
1000 NAD200,94100 AED
2000 NAD401,88200 AED
5000 NAD1 004,70500 AED
10000 NAD2 009,41000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Намибийский доллар
1 AED4,97659 NAD
5 AED24,88295 NAD
10 AED49,76590 NAD
20 AED99,53180 NAD
50 AED248,82950 NAD
100 AED497,65900 NAD
250 AED1 244,14750 NAD
500 AED2 488,29500 NAD
1000 AED4 976,59000 NAD
2000 AED9 953,18000 NAD
5000 AED24 882,95000 NAD
10000 AED49 765,90000 NAD