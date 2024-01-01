Дирхамы ОАЭ в ганские седи

Сконвертируйте AED в GHS по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = GH¢4,500 GHS

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к GHS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GHS
1 AED в GHSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,50044,5004
Низкий4,30534,0975
В среднем4,39734,3008
Изменение4.53%9.83%
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Соотношение 1 AED к GHS

За последние 30 дней максимальный курс AED к GHS составил 4,5004, а минимальный — 4,3053. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,3973. Изменение курса AED к GHS в процентном соотношении составило 4.53.

За последние 90 дней максимальный курс AED к GHS составил 4,5004, а минимальный — 4,0975. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,3008. Изменение курса AED к GHS в процентном соотношении составило 9.83.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Ганский седи
1 AED4,50035 GHS
5 AED22,50175 GHS
10 AED45,00350 GHS
20 AED90,00700 GHS
50 AED225,01750 GHS
100 AED450,03500 GHS
250 AED1 125,08750 GHS
500 AED2 250,17500 GHS
1000 AED4 500,35000 GHS
2000 AED9 000,70000 GHS
5000 AED22 501,75000 GHS
10000 AED45 003,50000 GHS
Обменные курсы Ганский седи / Дирхам ОАЭ
1 GHS0,22221 AED
5 GHS1,11103 AED
10 GHS2,22205 AED
20 GHS4,44410 AED
50 GHS11,11025 AED
100 GHS22,22050 AED
250 GHS55,55125 AED
500 GHS111,10250 AED
1000 GHS222,20500 AED
2000 GHS444,41000 AED
5000 GHS1 111,02500 AED
10000 GHS2 222,05000 AED