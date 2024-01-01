История обменного курса евро–шведские кроны

Обменный курс евро/шведские кроны сейчас составляет 11,520, отражая изменение в размере 0.164% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.201% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/шведские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 11,576, и минимумом, равным 11,383, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.277% увеличение стоимости.