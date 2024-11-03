История обменного курса датская крона–сингапурские доллары

Обменный курс датские кроны/сингапурские доллары сейчас составляет 0,190, отражая изменение в размере -0.301% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.105% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/сингапурские доллары колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,193, и минимумом, равным 0,190, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.447%.