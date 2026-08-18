سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الدولار السنغافوري

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدولار السنغافوري حاليًا 0.197895 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.042% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.089% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدولار السنغافوري بين أعلى مستوى 0.198081 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.19733 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.110%.