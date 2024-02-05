1 датская крона в сингапурские доллары

Сконвертируйте DKK в SGD по реальному обменному курсу

1 dkk
0.19 sgd

1.00000 DKK = 0.19425 SGD

Среднерыночный курс в 00:01
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854061.0772589.4141.451431.657440.93473518.4916
1 GBP1.1708811.2613104.6911.699411.940611.0944621.651
1 USD0.92830.792833183.00211.347351.538580.867717.1656
1 INR0.01118390.009551960.012047910.01623270.01853660.0104540.206809

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Сингапурский доллар
1 DKK0.19425 SGD
5 DKK0.97125 SGD
10 DKK1.94251 SGD
20 DKK3.88502 SGD
50 DKK9.71255 SGD
100 DKK19.42510 SGD
250 DKK48.56275 SGD
500 DKK97.12550 SGD
1000 DKK194.25100 SGD
2000 DKK388.50200 SGD
5000 DKK971.25500 SGD
10000 DKK1942.51000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Датская крона
1 SGD5.14799 DKK
5 SGD25.73995 DKK
10 SGD51.47990 DKK
20 SGD102.95980 DKK
50 SGD257.39950 DKK
100 SGD514.79900 DKK
250 SGD1286.99750 DKK
500 SGD2573.99500 DKK
1000 SGD5147.99000 DKK
2000 SGD10295.98000 DKK
5000 SGD25739.95000 DKK
10000 SGD51479.90000 DKK