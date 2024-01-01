История обменного курса израильский новый шекель–японские иены

Обменный курс израильский новый шекель/японские иены сейчас составляет 43,186, отражая изменение в размере 0.325% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.709% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/японские иены колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 44,085, и минимумом, равным 42,815, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 1.004% увеличение стоимости.