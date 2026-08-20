سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الين الياباني حاليًا 53.1816 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.345% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.491% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 53.9687 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 53.1287 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.306%.