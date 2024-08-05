евро новые израильские шекели История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса евро новые израильские шекели. Это сводная страница евро (EUR) новые израильские шекели (ILS) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные EUR и ILS за 5 лет с 12-08-2019 по 12-08-2024.
График изменения обменного курса EUR к ILS
1 EUR = 4,07464 ILS
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История обменного курса евро–новые израильские шекели
Обменный курс евро/новые израильские шекели сейчас составляет 4,073, отражая изменение в размере 0.122% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.010% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс евро/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 05-08-2024 дошел до 4,213, и минимумом, равным 4,068, на 09-08-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-08-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.351%.
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Как произвести расчет конвертации из евро в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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