евро новые израильские шекели История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса евро новые израильские шекели. Это сводная страница евро (EUR) новые израильские шекели (ILS) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные EUR и ILS за 5 лет с 12-08-2019 по 12-08-2024.

1 000 eur
4 072,79 ils

€1,000 EUR = ₪4,073 ILS

Среднерыночный курс в 12 авг. 2024 г.
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График изменения обменного курса EUR к ILS

1 мин. назад 0
Среднерыночный курс

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История обменного курса евро–новые израильские шекели

Обменный курс евро/новые израильские шекели сейчас составляет 4,073, отражая изменение в размере 0.122% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.010% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 05-08-2024 дошел до 4,213, и минимумом, равным 4,068, на 09-08-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-08-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.351%.

Самые популярные валюты на 12 августа 2024 г.

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,7840,8651,37383,941,519146,8853,958
1 GBP1,27611,1041,753107,1161,938187,445,05
1 CHF1,1560,90611,58797,0231,756169,784,574
1 CAD0,7280,5710,63161,1211,106106,9542,882

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Как произвести расчет конвертации из евро в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе