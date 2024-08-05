История обменного курса евро–новые израильские шекели

Обменный курс евро/новые израильские шекели сейчас составляет 4,073, отражая изменение в размере 0.122% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.010% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 05-08-2024 дошел до 4,213, и минимумом, равным 4,068, на 09-08-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-08-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.351%.