100 израильских новых шекелей в норвежские кроны

Сконвертируйте ILS в NOK по реальному обменному курсу

100 ils
298,96 nok

₪1,000 ILS = kr2,990 NOK

Среднерыночный курс в 15:48
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1 ILS в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,99022,9902
Низкий2,81142,8114
В среднем2,87832,8869
Изменить5.05%2.17%
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Соотношение 1 ILS к NOK

За последние 30 дней максимальный курс ILS к NOK составил 2,9902, а минимальный — 2,8114. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,8783. Изменение курса ILS к NOK в процентном соотношении составило 5.05.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к NOK составил 2,9902, а минимальный — 2,8114. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,8869. Изменение курса ILS к NOK в процентном соотношении составило 2.17.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1561,4951,6270,96719,535
1 GBP1,18711,292108,1781,7741,9311,14823,183
1 USD0,9190,774183,7261,3731,4940,88917,943
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Норвежская крона
1 ILS2,98959 NOK
5 ILS14,94795 NOK
10 ILS29,89590 NOK
20 ILS59,79180 NOK
50 ILS149,47950 NOK
100 ILS298,95900 NOK
250 ILS747,39750 NOK
500 ILS1 494,79500 NOK
1000 ILS2 989,59000 NOK
2000 ILS5 979,18000 NOK
5000 ILS14 947,95000 NOK
10000 ILS29 895,90000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Израильский новый шекель
1 NOK0,33449 ILS
5 NOK1,67247 ILS
10 NOK3,34494 ILS
20 NOK6,68988 ILS
50 NOK16,72470 ILS
100 NOK33,44940 ILS
250 NOK83,62350 ILS
500 NOK167,24700 ILS
1000 NOK334,49400 ILS
2000 NOK668,98800 ILS
5000 NOK1 672,47000 ILS
10000 NOK3 344,94000 ILS