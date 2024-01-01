История обменного курса израильский новый шекель–норвежские кроны

Обменный курс израильский новый шекель/норвежские кроны сейчас составляет 2,990, отражая изменение в размере 1.129% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.051% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/норвежские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 2,998, и минимумом, равным 2,943, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.847% увеличение стоимости.