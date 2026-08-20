سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 3.12989 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.503% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.762% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 3.21118 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 3.12989 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.507%.