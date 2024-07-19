50 израильских новых шекелей в сингапурские доллары

Сконвертируйте ILS в SGD по реальному обменному курсу

50 ils
18,43 sgd

₪1,000 ILS = S$0,3687 SGD

Среднерыночный курс в 16:20
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 ILS в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,37280,3728
Низкий0,35930,3581
В среднем0,36490,3642
Изменить1.48%1.99%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к SGD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к SGD составил 0,3728, а минимальный — 0,3593. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3649. Изменение курса ILS к SGD в процентном соотношении составило 1.48.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к SGD составил 0,3728, а минимальный — 0,3581. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3642. Изменение курса ILS к SGD в процентном соотношении составило 1.99.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1431,4941,6270,96719,607
1 GBP1,18711,292108,1571,7731,9311,14823,268
1 USD0,9180,774183,711,3721,4950,88818,008
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Сингапурский доллар
1 ILS0,36870 SGD
5 ILS1,84349 SGD
10 ILS3,68699 SGD
20 ILS7,37398 SGD
50 ILS18,43495 SGD
100 ILS36,86990 SGD
250 ILS92,17475 SGD
500 ILS184,34950 SGD
1000 ILS368,69900 SGD
2000 ILS737,39800 SGD
5000 ILS1 843,49500 SGD
10000 ILS3 686,99000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Израильский новый шекель
1 SGD2,71224 ILS
5 SGD13,56120 ILS
10 SGD27,12240 ILS
20 SGD54,24480 ILS
50 SGD135,61200 ILS
100 SGD271,22400 ILS
250 SGD678,06000 ILS
500 SGD1 356,12000 ILS
1000 SGD2 712,24000 ILS
2000 SGD5 424,48000 ILS
5000 SGD13 561,20000 ILS
10000 SGD27 122,40000 ILS