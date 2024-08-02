20 Singapur dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile SGD → AED çevirin
|1 SGD → AED
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|2,7679
|2,7679
|Düşük
|2,7142
|2,7028
|Ortalama
|2,7325
|2,7225
|Değişim
|1.98%
|1.70%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SGD → AED istatistikleri
SGD → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,7679, en düşük 2,7142 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7325 oldu. SGD → AED kurundaki değişiklik 1.98 değerindeydi.
SGD → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7679, en düşük 2,7028 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7225 oldu. SGD → AED kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Singapur Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 SGD
|2,76811 AED
|5 SGD
|13,84055 AED
|10 SGD
|27,68110 AED
|20 SGD
|55,36220 AED
|50 SGD
|138,40550 AED
|100 SGD
|276,81100 AED
|250 SGD
|692,02750 AED
|500 SGD
|1.384,05500 AED
|1000 SGD
|2.768,11000 AED
|2000 SGD
|5.536,22000 AED
|5000 SGD
|13.840,55000 AED
|10000 SGD
|27.681,10000 AED