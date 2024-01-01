bin Pakistan rupisinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile PKR → PLN çevirin

1,000₨ PKR = 0,01480zł PLN

11:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → PLN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PLN
1 PKR → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01480,0148
Düşük0,01430,0136
Ortalama0,01450,0141
Değişim3.82%7.30%
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1 PKR → PLN istatistikleri

PKR → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0148, en düşük 0,0143 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0145 oldu. PKR → PLN kurundaki değişiklik 3.82 değerindeydi.

PKR → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0148, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0141 oldu. PKR → PLN kurundaki değişiklik 7.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - PLN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4150,7933,6731,4093,75434,536
1 EUR1,054188,9610,8353,8711,4853,95636,395
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,50214,6341,7784,73643,572

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Polonya Zlotisi
1 PKR0,01480 PLN
5 PKR0,07398 PLN
10 PKR0,14796 PLN
20 PKR0,29592 PLN
50 PKR0,73981 PLN
100 PKR1,47962 PLN
250 PKR3,69905 PLN
500 PKR7,39810 PLN
1000 PKR14,79620 PLN
2000 PKR29,59240 PLN
5000 PKR73,98100 PLN
10000 PKR147,96200 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Pakistan Rupisi
1 PLN67,58500 PKR
5 PLN337,92500 PKR
10 PLN675,85000 PKR
20 PLN1.351,70000 PKR
50 PLN3.379,25000 PKR
100 PLN6.758,50000 PKR
250 PLN16.896,25000 PKR
500 PLN33.792,50000 PKR
1000 PLN67.585,00000 PKR
2000 PLN135.170,00000 PKR
5000 PLN337.925,00000 PKR
10000 PLN675.850,00000 PKR