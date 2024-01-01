1 тысяча пакистанских рупий в польские злотые

Сконвертируйте PKR в PLN по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = zł0,01452 PLN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 PKR в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01460,0146
Низкий0,01410,0136
В среднем0,01440,0140
Изменение2.82%2.79%
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Соотношение 1 PKR к PLN

За последние 30 дней максимальный курс PKR к PLN составил 0,0146, а минимальный — 0,0141. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0144. Изменение курса PKR к PLN в процентном соотношении составило 2.82.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к PLN составил 0,0146, а минимальный — 0,0136. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0140. Изменение курса PKR к PLN в процентном соотношении составило 2.79.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Польский злотый
1 PKR0,01452 PLN
5 PKR0,07258 PLN
10 PKR0,14516 PLN
20 PKR0,29031 PLN
50 PKR0,72579 PLN
100 PKR1,45157 PLN
250 PKR3,62892 PLN
500 PKR7,25785 PLN
1000 PKR14,51570 PLN
2000 PKR29,03140 PLN
5000 PKR72,57850 PLN
10000 PKR145,15700 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Пакистанская рупия
1 PLN68,89070 PKR
5 PLN344,45350 PKR
10 PLN688,90700 PKR
20 PLN1 377,81400 PKR
50 PLN3 444,53500 PKR
100 PLN6 889,07000 PKR
250 PLN17 222,67500 PKR
500 PLN34 445,35000 PKR
1000 PLN68 890,70000 PKR
2000 PLN137 781,40000 PKR
5000 PLN344 453,50000 PKR
10000 PLN688 907,00000 PKR