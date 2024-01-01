500 Rus rublesinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile RUB → ILS çevirin

500 rub
22,21 ils

1,000руб RUB = 0,04442₪ ILS

03:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → ILS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04440,0445
Düşük0,04090,0400
Ortalama0,04200,0417
Değişim4.74%9.73%
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1 RUB → ILS istatistikleri

RUB → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0444, en düşük 0,0409 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0420 oldu. RUB → ILS kurundaki değişiklik 4.74 değerindeydi.

RUB → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0445, en düşük 0,0400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0417 oldu. RUB → ILS kurundaki değişiklik 9.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2290,7861,5361,33683,725
1 EUR1,07911,4967,8030,8481,6581,44290,369
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1090,96460,406
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,582

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

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RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Yeni İsrail Şekeli
1 RUB0,04442 ILS
5 RUB0,22211 ILS
10 RUB0,44422 ILS
20 RUB0,88844 ILS
50 RUB2,22110 ILS
100 RUB4,44219 ILS
250 RUB11,10548 ILS
500 RUB22,21095 ILS
1000 RUB44,42190 ILS
2000 RUB88,84380 ILS
5000 RUB222,10950 ILS
10000 RUB444,21900 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Rus Rublesi
1 ILS22,51140 RUB
5 ILS112,55700 RUB
10 ILS225,11400 RUB
20 ILS450,22800 RUB
50 ILS1.125,57000 RUB
100 ILS2.251,14000 RUB
250 ILS5.627,85000 RUB
500 ILS11.255,70000 RUB
1000 ILS22.511,40000 RUB
2000 ILS45.022,80000 RUB
5000 ILS112.557,00000 RUB
10000 ILS225.114,00000 RUB