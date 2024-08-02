bin Singapur dolarından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile SGD → MYR çevirin

1.000 sgd
3.386,10 myr

1,000S$ SGD = 3,386RM MYR

20:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → MYR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,49243,5139
Düşük3,38613,3861
Ortalama3,47393,4817
Değişim-2.82%-3.64%
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1 SGD → MYR istatistikleri

SGD → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,4924, en düşük 3,3861 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,4739 oldu. SGD → MYR kurundaki değişiklik -2.82 değerindeydi.

SGD → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,5139, en düşük 3,3861 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,4817 oldu. SGD → MYR kurundaki değişiklik -3.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8047,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,911,6740,85291,467,8244,902
1 AUD0,65210.561,60,59710,50954,6364,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Malezya Ringiti
1 SGD3,38610 MYR
5 SGD16,93050 MYR
10 SGD33,86100 MYR
20 SGD67,72200 MYR
50 SGD169,30500 MYR
100 SGD338,61000 MYR
250 SGD846,52500 MYR
500 SGD1.693,05000 MYR
1000 SGD3.386,10000 MYR
2000 SGD6.772,20000 MYR
5000 SGD16.930,50000 MYR
10000 SGD33.861,00000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Singapur Doları
1 MYR0,29533 SGD
5 MYR1,47663 SGD
10 MYR2,95325 SGD
20 MYR5,90650 SGD
50 MYR14,76625 SGD
100 MYR29,53250 SGD
250 MYR73,83125 SGD
500 MYR147,66250 SGD
1000 MYR295,32500 SGD
2000 MYR590,65000 SGD
5000 MYR1.476,62500 SGD
10000 MYR2.953,25000 SGD