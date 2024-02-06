1 тысяча сингапурских долларов в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте SGD в MYR по реальному обменному курсу

1 000 sgd
3 543,16 myr

1.00000 SGD = 3.54316 MYR

Среднерыночный курс в 09:16
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

Популярные валюты

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115758.70.930851.537990.796483.05287.1914.7675
1 IDR0.00006345710.00005906820.00009759610.00005053720.005270280.0004563190.000302531
1 EUR1.074316929.611.652260.85554589.22367.725295.12173
1 AUD0.650210246.30.60523110.51781954.00094.675593.09983

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для сингапурских долларов

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Сингапурский доллар / Малайзийский ринггит
1 SGD3.54316 MYR
5 SGD17.71580 MYR
10 SGD35.43160 MYR
20 SGD70.86320 MYR
50 SGD177.15800 MYR
100 SGD354.31600 MYR
250 SGD885.79000 MYR
500 SGD1771.58000 MYR
1000 SGD3543.16000 MYR
2000 SGD7086.32000 MYR
5000 SGD17715.80000 MYR
10000 SGD35431.60000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Сингапурский доллар
1 MYR0.28223 SGD
5 MYR1.41117 SGD
10 MYR2.82234 SGD
20 MYR5.64468 SGD
50 MYR14.11170 SGD
100 MYR28.22340 SGD
250 MYR70.55850 SGD
500 MYR141.11700 SGD
1000 MYR282.23400 SGD
2000 MYR564.46800 SGD
5000 MYR1411.17000 SGD
10000 MYR2822.34000 SGD