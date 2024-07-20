5 000 малазийских ринггитов в сингапурские доллары

Сконвертируйте MYR в SGD по реальному обменному курсу

5 000 myr
1 436,31 sgd

RM1,000 MYR = S$0,2873 SGD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MYR в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,28830,2884
Низкий0,28630,2846
В среднем0,28730,2867
Изменить-0.09%0.93%
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Соотношение 1 MYR к SGD

За последние 30 дней максимальный курс MYR к SGD составил 0,2883, а минимальный — 0,2863. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2873. Изменение курса MYR к SGD в процентном соотношении составило -0.09.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к SGD составил 0,2884, а минимальный — 0,2846. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2867. Изменение курса MYR к SGD в процентном соотношении составило 0.93.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Сингапурский доллар
1 MYR0,28726 SGD
5 MYR1,43631 SGD
10 MYR2,87262 SGD
20 MYR5,74524 SGD
50 MYR14,36310 SGD
100 MYR28,72620 SGD
250 MYR71,81550 SGD
500 MYR143,63100 SGD
1000 MYR287,26200 SGD
2000 MYR574,52400 SGD
5000 MYR1 436,31000 SGD
10000 MYR2 872,62000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Малайзийский ринггит
1 SGD3,48114 MYR
5 SGD17,40570 MYR
10 SGD34,81140 MYR
20 SGD69,62280 MYR
50 SGD174,05700 MYR
100 SGD348,11400 MYR
250 SGD870,28500 MYR
500 SGD1 740,57000 MYR
1000 SGD3 481,14000 MYR
2000 SGD6 962,28000 MYR
5000 SGD17 405,70000 MYR
10000 SGD34 811,40000 MYR