500 малазийских ринггитов в сингапурские доллары
Сконвертируйте MYR в SGD по реальному обменному курсу
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|1 MYR в SGD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2883
|0,2884
|Низкий
|0,2863
|0,2846
|В среднем
|0,2873
|0,2867
|Изменить
|-0.09%
|0.93%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к SGD
За последние 30 дней максимальный курс MYR к SGD составил 0,2883, а минимальный — 0,2863. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2873. Изменение курса MYR к SGD в процентном соотношении составило -0.09.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к SGD составил 0,2884, а минимальный — 0,2846. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2867. Изменение курса MYR к SGD в процентном соотношении составило 0.93.
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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Сингапурский доллар / Малайзийский ринггит
|1 SGD
|3,48114 MYR
|5 SGD
|17,40570 MYR
|10 SGD
|34,81140 MYR
|20 SGD
|69,62280 MYR
|50 SGD
|174,05700 MYR
|100 SGD
|348,11400 MYR
|250 SGD
|870,28500 MYR
|500 SGD
|1 740,57000 MYR
|1000 SGD
|3 481,14000 MYR
|2000 SGD
|6 962,28000 MYR
|5000 SGD
|17 405,70000 MYR
|10000 SGD
|34 811,40000 MYR