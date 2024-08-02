50 Singapur dolarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → AUD çevirin

50 sgd
57,85 aud

1,000S$ SGD = 1,157A$ AUD

18:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → AUD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,15701,1570
Düşük1,09801,0980
Ortalama1,11511,1147
Değişim5.09%3.20%
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1 SGD → AUD istatistikleri

SGD → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1570, en düşük 1,0980 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1151 oldu. SGD → AUD kurundaki değişiklik 5.09 değerindeydi.

SGD → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1570, en düşük 1,0980 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1147 oldu. SGD → AUD kurundaki değişiklik 3.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7937,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.677,411,6750,85291,4357,8244,902
1 AUD0,65110.552,70,59710,50954,5834,6712,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Avustralya Doları
1 SGD1,15695 AUD
5 SGD5,78475 AUD
10 SGD11,56950 AUD
20 SGD23,13900 AUD
50 SGD57,84750 AUD
100 SGD115,69500 AUD
250 SGD289,23750 AUD
500 SGD578,47500 AUD
1000 SGD1.156,95000 AUD
2000 SGD2.313,90000 AUD
5000 SGD5.784,75000 AUD
10000 SGD11.569,50000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Singapur Doları
1 AUD0,86434 SGD
5 AUD4,32172 SGD
10 AUD8,64343 SGD
20 AUD17,28686 SGD
50 AUD43,21715 SGD
100 AUD86,43430 SGD
250 AUD216,08575 SGD
500 AUD432,17150 SGD
1000 AUD864,34300 SGD
2000 AUD1.728,68600 SGD
5000 AUD4.321,71500 SGD
10000 AUD8.643,43000 SGD