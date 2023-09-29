1 Bulgar levasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile BGN → ILS çevirin

1 bgn
2.07 ils

1.00000 BGN = 2.07214 ILS

6:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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BGN → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 ILS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.058687.93581.425031.63680.966618.4708
1GBP1.155811.22355101.6381.647081.891841.117221.3489
1USD0.944650.817294183.0681.346151.546190.913117.4483
1INR0.01137190.009838850.012038310.01620540.01861360.01099220.210048

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Bulgar levasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / Yeni İsrail Şekeli
1 BGN2.07214 ILS
5 BGN10.36070 ILS
10 BGN20.72140 ILS
20 BGN41.44280 ILS
50 BGN103.60700 ILS
100 BGN207.21400 ILS
250 BGN518.03500 ILS
500 BGN1036.07000 ILS
1000 BGN2072.14000 ILS
2000 BGN4144.28000 ILS
5000 BGN10360.70000 ILS
10000 BGN20721.40000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bulgar Levası
1 ILS0.48259 BGN
5 ILS2.41296 BGN
10 ILS4.82592 BGN
20 ILS9.65184 BGN
50 ILS24.12960 BGN
100 ILS48.25920 BGN
250 ILS120.64800 BGN
500 ILS241.29600 BGN
1000 ILS482.59200 BGN
2000 ILS965.18400 BGN
5000 ILS2412.96000 BGN
10000 ILS4825.92000 BGN