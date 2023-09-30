100 Yeni İsrail şekelinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile ILS → BGN çevirin

100 ils
48.54 bgn

1.00000 ILS = 0.48540 BGN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 BGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bulgar Levası
1 ILS0.48540 BGN
5 ILS2.42701 BGN
10 ILS4.85403 BGN
20 ILS9.70806 BGN
50 ILS24.27015 BGN
100 ILS48.54030 BGN
250 ILS121.35075 BGN
500 ILS242.70150 BGN
1000 ILS485.40300 BGN
2000 ILS970.80600 BGN
5000 ILS2427.01500 BGN
10000 ILS4854.03000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Yeni İsrail Şekeli
1 BGN2.06014 ILS
5 BGN10.30070 ILS
10 BGN20.60140 ILS
20 BGN41.20280 ILS
50 BGN103.00700 ILS
100 BGN206.01400 ILS
250 BGN515.03500 ILS
500 BGN1030.07000 ILS
1000 BGN2060.14000 ILS
2000 BGN4120.28000 ILS
5000 BGN10300.70000 ILS
10000 BGN20601.40000 ILS