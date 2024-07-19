100 израильских новых шекелей в болгарские левы
Сконвертируйте ILS в BGN по реальному обменному курсу
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|1 ILS в BGN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,4987
|0,4987
|Низкий
|0,4829
|0,4804
|В среднем
|0,4896
|0,4884
|Изменить
|0.68%
|1.16%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к BGN
За последние 30 дней максимальный курс ILS к BGN составил 0,4987, а минимальный — 0,4829. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4896. Изменение курса ILS к BGN в процентном соотношении составило 0.68.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к BGN составил 0,4987, а минимальный — 0,4804. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4884. Изменение курса ILS к BGN в процентном соотношении составило 1.16.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в болгарские левы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Болгарский Лев / Израильский новый шекель
|1 BGN
|2,02886 ILS
|5 BGN
|10,14430 ILS
|10 BGN
|20,28860 ILS
|20 BGN
|40,57720 ILS
|50 BGN
|101,44300 ILS
|100 BGN
|202,88600 ILS
|250 BGN
|507,21500 ILS
|500 BGN
|1 014,43000 ILS
|1000 BGN
|2 028,86000 ILS
|2000 BGN
|4 057,72000 ILS
|5000 BGN
|10 144,30000 ILS
|10000 BGN
|20 288,60000 ILS