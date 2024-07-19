5 000 израильских новых шекелей в болгарские левы

Сконвертируйте ILS в BGN по реальному обменному курсу

5 000 ils
2 464,44 bgn

₪1,000 ILS = лв0,4929 BGN

Среднерыночный курс в 13:54
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1 ILS в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,49870,4987
Низкий0,48290,4804
В среднем0,48970,4884
Изменить0.69%1.17%
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Соотношение 1 ILS к BGN

За последние 30 дней максимальный курс ILS к BGN составил 0,4987, а минимальный — 0,4829. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4897. Изменение курса ILS к BGN в процентном соотношении составило 0.69.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к BGN составил 0,4987, а минимальный — 0,4804. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4884. Изменение курса ILS к BGN в процентном соотношении составило 1.17.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1361,4941,6260,96819,447
1 GBP1,18711,292108,1981,7741,9311,1523,088
1 USD0,9190,774183,7221,3731,4940,8917,865
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Болгарский Лев
1 ILS0,49289 BGN
5 ILS2,46444 BGN
10 ILS4,92887 BGN
20 ILS9,85774 BGN
50 ILS24,64435 BGN
100 ILS49,28870 BGN
250 ILS123,22175 BGN
500 ILS246,44350 BGN
1000 ILS492,88700 BGN
2000 ILS985,77400 BGN
5000 ILS2 464,43500 BGN
10000 ILS4 928,87000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Израильский новый шекель
1 BGN2,02886 ILS
5 BGN10,14430 ILS
10 BGN20,28860 ILS
20 BGN40,57720 ILS
50 BGN101,44300 ILS
100 BGN202,88600 ILS
250 BGN507,21500 ILS
500 BGN1 014,43000 ILS
1000 BGN2 028,86000 ILS
2000 BGN4 057,72000 ILS
5000 BGN10 144,30000 ILS
10000 BGN20 288,60000 ILS