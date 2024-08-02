10 bin Singapur dolarından Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → HKD çevirin

10.000 sgd
58.843,20 hkd

1,000S$ SGD = 5,884$ HKD

19:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → HKD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,88465,8846
Düşük5,77115,7461
Ortalama5,80955,7891
Değişim1.97%1.66%
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1 SGD → HKD istatistikleri

SGD → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,8846, en düşük 5,7711 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,8095 oldu. SGD → HKD kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

SGD → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,8846, en düşük 5,7461 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,7891 oldu. SGD → HKD kurundaki değişiklik 1.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5350,78183,7887,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6750,85291,4257,8234,901
1 AUD0,65210.555,10,59710,50954,5924,6712,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Hong Kong Doları
1 SGD5,88432 HKD
5 SGD29,42160 HKD
10 SGD58,84320 HKD
20 SGD117,68640 HKD
50 SGD294,21600 HKD
100 SGD588,43200 HKD
250 SGD1.471,08000 HKD
500 SGD2.942,16000 HKD
1000 SGD5.884,32000 HKD
2000 SGD11.768,64000 HKD
5000 SGD29.421,60000 HKD
10000 SGD58.843,20000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Singapur Doları
100 HKD16,99430 SGD
200 HKD33,98860 SGD
300 HKD50,98290 SGD
500 HKD84,97150 SGD
1000 HKD169,94300 SGD
2000 HKD339,88600 SGD
2500 HKD424,85750 SGD
3000 HKD509,82900 SGD
4000 HKD679,77200 SGD
5000 HKD849,71500 SGD
10000 HKD1.699,43000 SGD
20000 HKD3.398,86000 SGD