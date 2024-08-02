Singapur dolarından Hong Kong dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Singapur dolarından Hong Kong dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Singapur dolarından (SGD) Hong Kong dolarına (HKD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SGD - HKD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Singapur doları → Hong Kong doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Singapur doları Hong Kong dolarına döviz kuru şu anda 5,884, dünden bu yana %0.685 değerinde değişti. Singapur doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.181 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Singapur doları Hong Kong dolarına döviz kuru en yüksek değeri 5,895 (02-08-2024) ile en düşük değeri 5,806 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.324 artış ile 02-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.