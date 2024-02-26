ألف دولار هونغ كونغ إلى دولار سنغافوري

تحويل HKD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hkd
171.81 sgd

1.00000 HKD = 0.17181 SGD

Mid-market exchange rate at 07:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547051.0830589.76691.463251.652380.95371518.5384
1 GBP1.1699911.26715105.0261.711981.933251.1158421.6896
1 USD0.923350.789173182.88341.351051.525670.8805517.1168
1 INR0.011140.009521480.012065110.01630060.01840740.0106240.206517

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار سنغافورة
100 HKD17.18090 SGD
200 HKD34.36180 SGD
300 HKD51.54270 SGD
500 HKD85.90450 SGD
1000 HKD171.80900 SGD
2000 HKD343.61800 SGD
2500 HKD429.52250 SGD
3000 HKD515.42700 SGD
4000 HKD687.23600 SGD
5000 HKD859.04500 SGD
10000 HKD1718.09000 SGD
20000 HKD3436.18000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار هونغ كونغ
1 SGD5.82040 HKD
5 SGD29.10200 HKD
10 SGD58.20400 HKD
20 SGD116.40800 HKD
50 SGD291.02000 HKD
100 SGD582.04000 HKD
250 SGD1455.10000 HKD
500 SGD2910.20000 HKD
1000 SGD5820.40000 HKD
2000 SGD11640.80000 HKD
5000 SGD29102.00000 HKD
10000 SGD58204.00000 HKD