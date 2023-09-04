20 ريال برازيلي إلى دولار سنغافوري

تحويل BRL إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

20 brl
5.47 sgd

1.00000 BRL = 0.27338 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:56 UTC
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BRL إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078689.15921.465551.666820.953818.3949
1GBP1.168511.2604104.1871.712571.947771.1145121.4954
1USD0.927150.793399182.6621.358751.545360.884317.0544
1INR0.01121590.009598110.012097510.01643740.01869490.01069780.206315

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار سنغافورة
1 BRL0.27338 SGD
5 BRL1.36692 SGD
10 BRL2.73384 SGD
20 BRL5.46768 SGD
50 BRL13.66920 SGD
100 BRL27.33840 SGD
250 BRL68.34600 SGD
500 BRL136.69200 SGD
1000 BRL273.38400 SGD
2000 BRL546.76800 SGD
5000 BRL1366.92000 SGD
10000 BRL2733.84000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الريال البرازيلي
1 SGD3.65786 BRL
5 SGD18.28930 BRL
10 SGD36.57860 BRL
20 SGD73.15720 BRL
50 SGD182.89300 BRL
100 SGD365.78600 BRL
250 SGD914.46500 BRL
500 SGD1828.93000 BRL
1000 SGD3657.86000 BRL
2000 SGD7315.72000 BRL
5000 SGD18289.30000 BRL
10000 SGD36578.60000 BRL