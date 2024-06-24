تحويل USD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

5,000 دولار أمريكي إلى فورنت مجري

5,000 usd
1,855,590 huf

$1.000 USD = Ft371.1 HUF

Mid-market exchange rate at 01:20
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64111.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4360.961116.5410.6830.5775.29713.218

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Hungarian Forint
1 USD٣٧١٫١١٨٠٠ HUF
5 USD١٬٨٥٥٫٥٩٠٠٠ HUF
10 USD٣٬٧١١٫١٨٠٠٠ HUF
20 USD٧٬٤٢٢٫٣٦٠٠٠ HUF
50 USD١٨٬٥٥٥٫٩٠٠٠٠ HUF
100 USD٣٧٬١١١٫٨٠٠٠٠ HUF
250 USD٩٢٬٧٧٩٫٥٠٠٠٠ HUF
500 USD١٨٥٬٥٥٩٫٠٠٠٠٠ HUF
1000 USD٣٧١٬١١٨٫٠٠٠٠٠ HUF
2000 USD٧٤٢٬٢٣٦٫٠٠٠٠٠ HUF
5000 USD١٬٨٥٥٬٥٩٠٫٠٠٠٠٠ HUF
10000 USD٣٬٧١١٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أمريكي
2000 HUF٥٫٣٨٩١٢ USD
5000 HUF١٣٫٤٧٢٨٠ USD
10000 HUF٢٦٫٩٤٥٦٠ USD
15000 HUF٤٠٫٤١٨٤٠ USD
20000 HUF٥٣٫٨٩١٢٠ USD
30000 HUF٨٠٫٨٣٦٨٠ USD
40000 HUF١٠٧٫٧٨٢٤٠ USD
50000 HUF١٣٤٫٧٢٨٠٠ USD
60000 HUF١٦١٫٦٧٣٦٠ USD
100000 HUF٢٦٩٫٤٥٦٠٠ USD
150000 HUF٤٠٤٫١٨٤٠٠ USD
200000 HUF٥٣٨٫٩١٢٠٠ USD