تحويل USD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
500 دولار أمريكي إلى فورنت مجري
Loading
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
Leading competitors have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate. Compare our rate and fee with our competitors and see the difference for yourself.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for نحن دولار
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / Hungarian Forint
|1 USD
|٣٧١٫١١٨٠٠ HUF
|5 USD
|١٬٨٥٥٫٥٩٠٠٠ HUF
|10 USD
|٣٬٧١١٫١٨٠٠٠ HUF
|20 USD
|٧٬٤٢٢٫٣٦٠٠٠ HUF
|50 USD
|١٨٬٥٥٥٫٩٠٠٠٠ HUF
|100 USD
|٣٧٬١١١٫٨٠٠٠٠ HUF
|250 USD
|٩٢٬٧٧٩٫٥٠٠٠٠ HUF
|500 USD
|١٨٥٬٥٥٩٫٠٠٠٠٠ HUF
|1000 USD
|٣٧١٬١١٨٫٠٠٠٠٠ HUF
|2000 USD
|٧٤٢٬٢٣٦٫٠٠٠٠٠ HUF
|5000 USD
|١٬٨٥٥٬٥٩٠٫٠٠٠٠٠ HUF
|10000 USD
|٣٬٧١١٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أمريكي
|2000 HUF
|٥٫٣٨٩١٢ USD
|5000 HUF
|١٣٫٤٧٢٨٠ USD
|10000 HUF
|٢٦٫٩٤٥٦٠ USD
|15000 HUF
|٤٠٫٤١٨٤٠ USD
|20000 HUF
|٥٣٫٨٩١٢٠ USD
|30000 HUF
|٨٠٫٨٣٦٨٠ USD
|40000 HUF
|١٠٧٫٧٨٢٤٠ USD
|50000 HUF
|١٣٤٫٧٢٨٠٠ USD
|60000 HUF
|١٦١٫٦٧٣٦٠ USD
|100000 HUF
|٢٦٩٫٤٥٦٠٠ USD
|150000 HUF
|٤٠٤٫١٨٤٠٠ USD
|200000 HUF
|٥٣٨٫٩١٢٠٠ USD