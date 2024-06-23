تحويل USD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
1 دولار أمريكي إلى فورنت مجري
Loading
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
Leading competitors have a dirty little secret. They add hidden markups to their exchange rates - charging you more without your knowledge. And if they have a fee, they charge you twice.
Wise never hides fees in the exchange rate. We give you the real rate. Compare our rate and fee with our competitors and see the difference for yourself.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for نحن الدولار
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / Hungarian Forint
|1 USD
|٣٧١٫١٥٥٠٠ HUF
|5 USD
|١٬٨٥٥٫٧٧٥٠٠ HUF
|10 USD
|٣٬٧١١٫٥٥٠٠٠ HUF
|20 USD
|٧٬٤٢٣٫١٠٠٠٠ HUF
|50 USD
|١٨٬٥٥٧٫٧٥٠٠٠ HUF
|100 USD
|٣٧٬١١٥٫٥٠٠٠٠ HUF
|250 USD
|٩٢٬٧٨٨٫٧٥٠٠٠ HUF
|500 USD
|١٨٥٬٥٧٧٫٥٠٠٠٠ HUF
|1000 USD
|٣٧١٬١٥٥٫٠٠٠٠٠ HUF
|2000 USD
|٧٤٢٬٣١٠٫٠٠٠٠٠ HUF
|5000 USD
|١٬٨٥٥٬٧٧٥٫٠٠٠٠٠ HUF
|10000 USD
|٣٬٧١١٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أمريكي
|2000 HUF
|٥٫٣٨٨٦٠ USD
|5000 HUF
|١٣٫٤٧١٥٠ USD
|10000 HUF
|٢٦٫٩٤٣٠٠ USD
|15000 HUF
|٤٠٫٤١٤٥٠ USD
|20000 HUF
|٥٣٫٨٨٦٠٠ USD
|30000 HUF
|٨٠٫٨٢٩٠٠ USD
|40000 HUF
|١٠٧٫٧٧٢٠٠ USD
|50000 HUF
|١٣٤٫٧١٥٠٠ USD
|60000 HUF
|١٦١٫٦٥٨٠٠ USD
|100000 HUF
|٢٦٩٫٤٣٠٠٠ USD
|150000 HUF
|٤٠٤٫١٤٥٠٠ USD
|200000 HUF
|٥٣٨٫٨٦٠٠٠ USD