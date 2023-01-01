ألف بيزو فلبيني إلى دولار أمريكي

تحويل PHP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ php
١٧٫٩٣ usd

1.00000 PHP = 0.01793 USD

Mid-market exchange rate at 01:40
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.072889.20331.465341.645650.963818.7225
1GBP1.1536711.2376102.9061.690441.898451.1119121.5986
1USD0.932150.808016183.151.36591.533980.8984517.452
1INR0.01121030.009717560.012026510.01642690.01844830.01080520.209886

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار أمريكي
1 PHP0.01793 USD
5 PHP0.08967 USD
10 PHP0.17935 USD
20 PHP0.35869 USD
50 PHP0.89674 USD
100 PHP1.79347 USD
250 PHP4.48368 USD
500 PHP8.96735 USD
1000 PHP17.93470 USD
2000 PHP35.86940 USD
5000 PHP89.67350 USD
10000 PHP179.34700 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Philippine Peso
1 USD55.75780 PHP
5 USD278.78900 PHP
10 USD557.57800 PHP
20 USD1115.15600 PHP
50 USD2787.89000 PHP
100 USD5575.78000 PHP
250 USD13939.45000 PHP
500 USD27878.90000 PHP
1000 USD55757.80000 PHP
2000 USD111515.60000 PHP
5000 USD278789.00000 PHP
10000 USD557578.00000 PHP