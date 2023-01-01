ألف بيزو فلبيني إلى دولار أمريكي
تحويل PHP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار أمريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Philippine pesos
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / Philippine Peso
|1 USD
|55.75780 PHP
|5 USD
|278.78900 PHP
|10 USD
|557.57800 PHP
|20 USD
|1115.15600 PHP
|50 USD
|2787.89000 PHP
|100 USD
|5575.78000 PHP
|250 USD
|13939.45000 PHP
|500 USD
|27878.90000 PHP
|1000 USD
|55757.80000 PHP
|2000 USD
|111515.60000 PHP
|5000 USD
|278789.00000 PHP
|10000 USD
|557578.00000 PHP