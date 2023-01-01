5000 بيزو فلبيني إلى دولار أمريكي

تحويل PHP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

5000 php
89.63 usd

1.00000 PHP = 0.01793 USD

Mid-market exchange rate at 01:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.072689.18671.465331.64610.963818.7235
1GBP1.153411.23715102.8691.690131.898631.1116521.5959
1USD0.93230.808309183.151.366151.534680.898617.4562
1INR0.01121240.00972110.012026510.01642990.01845680.0108070.209936

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

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PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار أمريكي
1 PHP0.01793 USD
5 PHP0.08963 USD
10 PHP0.17926 USD
20 PHP0.35851 USD
50 PHP0.89628 USD
100 PHP1.79257 USD
250 PHP4.48142 USD
500 PHP8.96285 USD
1000 PHP17.92570 USD
2000 PHP35.85140 USD
5000 PHP89.62850 USD
10000 PHP179.25700 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Philippine Peso
1 USD55.78580 PHP
5 USD278.92900 PHP
10 USD557.85800 PHP
20 USD1115.71600 PHP
50 USD2789.29000 PHP
100 USD5578.58000 PHP
250 USD13946.45000 PHP
500 USD27892.90000 PHP
1000 USD55785.80000 PHP
2000 USD111571.60000 PHP
5000 USD278929.00000 PHP
10000 USD557858.00000 PHP