20 بيزو فلبيني إلى دولار أمريكي

تحويل PHP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

20 php
0.36 usd

1.00000 PHP = 0.01792 USD

Mid-market exchange rate at 01:41
تتبع سعر الصرف
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.072889.20331.465281.645780.963918.7238
1GBP1.1534711.23745102.8941.690171.898371.1118321.5975
1USD0.932150.808113183.151.365851.53410.898517.4532
1INR0.01121030.009718740.012026510.01642630.01844970.01080580.2099

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

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PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار أمريكي
1 PHP0.01792 USD
5 PHP0.08962 USD
10 PHP0.17924 USD
20 PHP0.35848 USD
50 PHP0.89619 USD
100 PHP1.79238 USD
250 PHP4.48095 USD
500 PHP8.96190 USD
1000 PHP17.92380 USD
2000 PHP35.84760 USD
5000 PHP89.61900 USD
10000 PHP179.23800 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Philippine Peso
1 USD55.79180 PHP
5 USD278.95900 PHP
10 USD557.91800 PHP
20 USD1115.83600 PHP
50 USD2789.59000 PHP
100 USD5579.18000 PHP
250 USD13947.95000 PHP
500 USD27895.90000 PHP
1000 USD55791.80000 PHP
2000 USD111583.60000 PHP
5000 USD278959.00000 PHP
10000 USD557918.00000 PHP